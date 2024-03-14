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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 20:27
Halk eğitim

merhaba halk eğitim merkezinde çalışan bir usta öğretici aylık ne kadar kazanabilir


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Mart 2024 20:57

24 bin


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Mart 2024 21:35

Eşim bilgisayar öğretmeni olarak çalışıyor. Haftada 4 gün akşam sanıyorum 20 saat dersi var. Üç yıldır ilk defa bu ay (yapılan zamların da etkisiyle) biraz yüksek maaş aldı, o da 11 bin küsür lira. Geçen yıl en yüksek 4-5 bin almıştı.

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

24 bin

Toplam 2 mesaj

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