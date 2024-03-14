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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Mart 2024 20:55
Ast - Karaciğer yağlanması astsubaylık elenme sebebi

Arkadaşlar hiç beklemediğim yerden muvazzaf astsubay olamaz damgası yedim. Ast değerim 60 çıktı Max istenen 34 sizce itiraz etsem uğraştığıma değer mi bilemedim kan tahlilinde gece iş ten çıkıp gittiydim ve çok sigara içmiştim itiraz süreci de çok uzun bilen biri yardımcı olur ise çok sevinirim

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