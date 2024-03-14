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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mart 2024 21:00
4bli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hakkında

şuan koruma ve güvenlikler ne kadar alıyor.

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