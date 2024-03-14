MEB GYS de mazereti tayini Hk.

Arkadaşlar süreci devam eden MEB görevde yükselme sınavı tercihleri ile ilgili olarak mazeret tayini hakkı verilmesi ile ilgili watsap grubu kuruldu. Sesimizi duyurmamiz gerekiyor çok zamanımız yok. İletişime geçin watsap grubuna ekleyeyim.

Daha önceki GYS 2015 ve 2018 de bu hak verildi. Bu yılda verilmesini istiyoruz