sınıf değişikliği hakkında

herkese iyi forumlar TSK kara kuvvetlerinde 2021 astsubayım. Branşım bakım zırhlı araç teknisyeniyim. Bu sene bel fıtığından ameliyat oldum ve bunun dışında hipertansiyon hastası olduğumu öğrendim. Sağlık yönetmeliğine baktığımda bununla alakalı birşey bulamadım. Hipertansiyondan branş değişikliğe alabiliyor muyum, ikmal yada temel bakım gibi branşlara geçiş yapabiliyor muyum, forumda bununla alakalı teknisyen branşından ikmal, personel yada temel bakım gibi branşlara geçiş yapanlar var bununla alakalı bilgi sahibi komutanlarım varsa bilgi verirse sevinirim iyi forumlar.

herkese iyi forumlar TSK kara kuvvetlerinde 2021 astsubayım. Branşım bakım zırhlı araç teknisyeniyim. Bu sene bel fıtığından ameliyat oldum ve bunun dışında hipertansiyon hastası olduğumu öğrendim. Sağlık yönetmeliğine baktığımda bununla alakalı birşey bulamadım. Hipertansiyondan branş değişikliğe alabiliyor muyum, ikmal yada temel bakım gibi branşlara geçiş yapabiliyor muyum, forumda bununla alakalı teknisyen branşından ikmal, personel yada temel bakım gibi branşlara geçiş yapanlar var bununla alakalı bilgi sahibi komutanlarım varsa bilgi verirse sevinirim iyi forumlar.