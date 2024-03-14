Sağlık çalışanı eş il içi

Arkadaşlar merhabalar. Ben kadrolu öğretmenim. Eşim şu an aynı ilin 65 km uzaktaki ilçesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapmakta. Şu an için onun eş durumu yapamayacağını biliyorum. Kadroya geçtiğinde il içinden yanıma eş durumu yapabilir mi? Benim durumumda olupta eşi il içi eş durumu yapabilen varmı ? Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

Arkadaşlar merhabalar. Ben kadrolu öğretmenim. Eşim şu an aynı ilin 65 km uzaktaki ilçesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapmakta. Şu an için onun eş durumu yapamayacağını biliyorum. Kadroya geçtiğinde il içinden yanıma eş durumu yapabilir mi? Benim durumumda olupta eşi il içi eş durumu yapabilen varmı ? Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.