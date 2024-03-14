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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 22:08
Sağlık çalışanı eş il içi
Arkadaşlar merhabalar. Ben kadrolu öğretmenim. Eşim şu an aynı ilin 65 km uzaktaki ilçesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapmakta. Şu an için onun eş durumu yapamayacağını biliyorum. Kadroya geçtiğinde il içinden yanıma eş durumu yapabilir mi? Benim durumumda olupta eşi il içi eş durumu yapabilen varmı ? Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
14 Mart 2024 22:31

Sağlık personelinin mazeret atamasiyla ilgili sorulari Sağlık Bakanlığı forumuna sormalisiniz.

Bize sorarsan biz seni onun yanina yollariz...

Toplam 1 mesaj

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