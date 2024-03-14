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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mart 2024 23:11

Merkezi Alımlarda Yedek Olmalı Mı?
Merkezi alımlarda kadro yakma diye tabir edilen durumların önüne geçilebilmesi için yedekli sistemin getirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bugüne kadar bu sisteme neden geçilmedi?

Bu ankete 7 saat 8 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Merkezi alımlarda kadro yakma diye tabir edilen durumların önüne geçilebilmesi için yedekli sistemin getirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bugüne kadar bu sisteme neden geçilmedi?

Mehmet-şeker
Genel Müdür
14 Mart 2024 23:16

İsterse 100 milyon kişi evet diye oy kullansın olması mümkün değil bunca yıldır geçilmemiş bundan sonra hiç geçilmez milyon yıllık sistem yani

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