KOMANDO OLAMAZ RAPORU HK.

Merhaba ; 2019 'da milli savunma bakanlığı tarafından çıkarılan saçma sapan bir emirle Komando Olamazların sözleşme fesih/ yenilememe yaptılar bunu biliyorsunuz. Asıl soru şu ki 2 kere Komando Olamaz Nedeniyle Fesih 2 Kere Yenilememe yapılmış ve 4 Kere yargı kararı ile göreve dönmüş birisi olarak, Daha Kaç Kere Atacaklar? Daha Kaç Kere Döneceğiz? Mahkemenin kararı net ? Göreve dönüyoruz yine Komando birliğine Ataniyoruz Saçma sapan bir döngüye girdik bı fikri olan varmı 4 yıldır bu işlerle uğraşıyorum halende aynı 16 Tane Kazanılmış Dava Dosyam falan yani artık uyuyamıyorum Ne dersiniz düzelecek mi ? Yada böyle emeklimi olacağız git gel git gel

Merhaba ; 2019 'da milli savunma bakanlığı tarafından çıkarılan saçma sapan bir emirle Komando Olamazların sözleşme fesih/ yenilememe yaptılar bunu biliyorsunuz. Asıl soru şu ki 2 kere Komando Olamaz Nedeniyle Fesih 2 Kere Yenilememe yapılmış ve 4 Kere yargı kararı ile göreve dönmüş birisi olarak, Daha Kaç Kere Atacaklar? Daha Kaç Kere Döneceğiz? Mahkemenin kararı net ? Göreve dönüyoruz yine Komando birliğine Ataniyoruz Saçma sapan bir döngüye girdik bı fikri olan varmı 4 yıldır bu işlerle uğraşıyorum halende aynı 16 Tane Kazanılmış Dava Dosyam falan yani artık uyuyamıyorum Ne dersiniz düzelecek mi ? Yada böyle emeklimi olacağız git gel git gel