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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 00:35
Eskilerde öğretmenlik
Yaşı büyük öğretmenlerle muhabbet etmeyi severim, sohbet ederken sürekli eskiden öğretmenlik böyle değildi ortamımız çok güzel olurdu iç içe,samimi,dostani diyorlar benim de şu an izlenimim; Öğretmen öğretmene maalesef külfet oluyor keşke böyle olmasa, samimi ve içten ortamlar olsa, herkes birbiriyle saygı çerçevesinde muhabbet edebilse,kimse kimsenin kuyusunu kazıp arkasından küçültme politikaları uygulamasa ve keşke hak edene hakkını verecek insanlar olabilsek, kıskanmadan haset etmeden tebrik edebilsek . Ve yöneticiler keşke gerçekten adil olabilse, en azından adil olmaya çalışsalar da gerçekten çalışanlara verilmeyen değer gösteriş yapanlara verildiğinde meslekten soğumalar olmasa Vel hasıl kelam azizim galiba insanın bol olduğu her ortam kasvetli artık keşke böyle olmasa :) Analarımızın Allah iyi insanlarla karşılaştırsın duasının yüceliğini insan büyüyünce anlıyormuş :)

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Memur
15 Mart 2024 01:43
değişen meslekler değil hocam insanlar. maalesef kötü bir kuşağın içine denk geldik.
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