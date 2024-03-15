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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mart 2024 01:49
Enflasyon

Zamlar gelmeye başladı. Toplam tahmini ne kadar zam alırız,? Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?


cesmiser
Şube Müdürü
15 Mart 2024 02:32

her ay % 4 enflasyon olsa % 22 zam alırız gibi

Toplam 1 mesaj

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