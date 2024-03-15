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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 01:54
Özel eğitim öğretmenliği okuyorum zor mu hocalarım bırakmayı düşünüyorum

Özel eğitim öğretmenliği okuyorum zor mu hocalarım bırakmayı düşünüyorum fikir verir misiniz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
15 Mart 2024 01:59

Bırak. Acilen

Toplam 1 mesaj

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