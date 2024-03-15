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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 02:25
İkm mont temin edemedim

Yeni başlayacağım ve kıyafetlerimiz hazır değil. Pantolon, tişört ve polar ceket buldum ama mont yok. Yağmurda çamurda ne yapacağım montsuz? Kendi montumu giyip gitsem müsaade ederler mi?

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