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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 05:19
Meb'de olup maaşı yatmayan var mı (Yapı Kredi)

Selamünaleyküm arkadşalar MEB'de memur olupta maaşı yatmayan var mı? normalde gece 00.00 da yatar. ama yatmamış maaş? Bu durumu yaşayan var mı acaba?


Fikret1111
Aday Memur
15 Mart 2024 06:46

Yatmadı yapı kredi Osmangazi


YsfCbn
15 Mart 2024 06:48
anladım bende problem var sandım. genel bir durum o zaman. Mesai saatinde yatar muhtemelen
Fikret1111, 6 saat önce

Yatmadı yapı kredi Osmangazi


2ven
Memur
15 Mart 2024 08:48

yapıkredi bu dönem çok ilçeyle sözleşme yaptı. işleri ellrine yüzlerine bulaştırdılar galiba yoğunluktan


YsfCbn
15 Mart 2024 08:52
müşteri hizmetlerini aradım mesai saatlerinde yatar dediler bakalım
2ven, 4 saat önce

yapıkredi bu dönem çok ilçeyle sözleşme yaptı. işleri ellrine yüzlerine bulaştırdılar galiba yoğunluktan

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