Selamünaleyküm, Meb'de olup maaşı yatmayan var mı (Yapı Kredi)

Selamünaleyküm arkadşalar MEB'de memur olupta maaşı yatmayan var mı? normalde gece 00.00 da yatar. ama yatmamış maaş? Bu durumu yaşayan var mı acaba?

Selamünaleyküm arkadşalar MEB'de memur olupta maaşı yatmayan var mı? normalde gece 00.00 da yatar. ama yatmamış maaş? Bu durumu yaşayan var mı acaba?