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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2024 06:12
Türk Sağlık Sen başvurusu
7433 ile kadroya geçip Kpss 2024/5 ile atananların mağdur olmaması adına bir başvuru yapılmış deneyin sağlık bakanlığına ne düşünüyorsunuz.Sizce atananları iptalmi eder sağlık bakanlığı.

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