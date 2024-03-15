sağlık bakanlığı sözleşmeli temizlik personeli maaşı ne kadar

merhaba arkadaşlar en son sağlık bakanlığı 8000 personel alımı başvurusu olan ilana başvuru yaptım fakat hiç araştırmadım temizlik personeli maaşı ne kadar yani aylık ne kadar maaş alıyorlar bilgisi olan yazabilir mi ona göre özel sektör deki işimi bırakacağım ve kadroya alınma imkanları varmı.

merhaba arkadaşlar en son sağlık bakanlığı 8000 personel alımı başvurusu olan ilana başvuru yaptım fakat hiç araştırmadım temizlik personeli maaşı ne kadar yani aylık ne kadar maaş alıyorlar bilgisi olan yazabilir mi ona göre özel sektör deki işimi bırakacağım ve kadroya alınma imkanları varmı.