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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2024 08:41
sağlık bakanlığı sözleşmeli temizlik personeli maaşı ne kadar
merhaba arkadaşlar en son sağlık bakanlığı 8000 personel alımı başvurusu olan ilana başvuru yaptım fakat hiç araştırmadım temizlik personeli maaşı ne kadar yani aylık ne kadar maaş alıyorlar bilgisi olan yazabilir mi ona göre özel sektör deki işimi bırakacağım ve kadroya alınma imkanları varmı.

murat_29
Daire Başkanı
15 Mart 2024 09:32

33bin ila 50bin arası


lDeimosl
Genel Müdür
15 Mart 2024 09:58

Sözleşmeli temizlik personeli diye bir şey yok, sürekli işçi onlar. Statüsü de değişmez.


Murat Çınarcı
15 Mart 2024 10:07
peki maaşları hakkında bi bilginiz var mı askari ücretmi yoksa yazılanlar gibi 30 bin civarımı
lDeimosl, 3 saat önce

Sözleşmeli temizlik personeli diye bir şey yok, sürekli işçi onlar. Statüsü de değişmez.

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