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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Mart 2024 09:03
ticaret bakanlığı şoför
ticaret bakanlığına istanbulda şoför olarak atandım(en az B ehliyetli olarak) ne iş yapar çalışma şartları nasıldır

mratanamayan
Aday Memur
15 Mart 2024 11:35

yani şöför kadrosu şöförlük yapar herhalde onun dışında başka görevi olmaz yollukla falan maaşın 40 olur tahminen

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