İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2024 09:30
EŞ DURUMU TAYİNİ DİLEKÇEYE CEVAP (kadrolu)

21 şubatta dilekçe vermiştim 3. hafta bitti hala cevap yok zor bela bakanlığa ulaşıp imza sürecinde olduğunu öğrendim bir imza bu kadar uzun sürebilir mi benden daha sonra dilekçe verenlerinki kesinleşti


aliak2020
Memur
15 Mart 2024 11:50

ben aradım imzada dedikten sonra 2-3 günde onaylandı benimde toplam 3 haftada geldi geçen aydı


kacikbulgur
Aday Memur
15 Mart 2024 12:27
bizimki tam 16 gün sürdü dün gece açıklandı çkys
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

farklı ünvanlardan sağlığa geçmek3+1 eş durumu kadrolu eşin yaninaPDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorraporlu memurun göreve çağırılması11.03.2024 Fahrettin Koca açıklamalarıKendi Personellerine Eş Mazereti Tayinininde Sahip Çıkılmıyor.hastaneden ilçe sağlığa geçişSağlık Bakanlığına Atanma HakkındaAnalık izni maaşsağlık bakanlığı sözleşmeli temizlik personeli maaşı ne kadar

Sözlük

airmatic 1 Ali koç'un GS için beka sorunu demesi 5 Adolf Hitler 1 zuhur etmek 1 ramazan davulcusu 2 Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor olması 1 Siteye biscolata erkekleri gibilerinin bir türlü gelmemesi 5 bim 1 çakarlı maserati 1 Huzurlu bir aile yuvası nasıl olmalı? 4

Son Haberler

Bakan Fidan: Güney Kafkasya, 3 ülke için de ortak refah alanı olabilirSalgın hastalıklara karşı yerli tanı kitiAltına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçtiBakan Kacır: 80 binden fazla mühendis, teknisyen milli projelere omuz veriyorKöpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadın 315 bin lira tazminat kazandı

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri