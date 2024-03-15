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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2024 09:47
Asm mi ilçe sağlık müdürlüğü mü
hangisi hemşire olacak çalışmak için daha iyi olur ? ilçe sağlığa geçmek için kadro mu açılması gerekiyor ?

cetek
Şef
15 Mart 2024 11:04

Torpilin yoksa ilçe sağlık zor.

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