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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 10:29
ADALET BAKANLIĞI MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI

Arkadaşlar merhaba, bakanlığın açtığı sözleşmel personel ilanlarında "BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI" diye bir ifade var. Burada merkez atamalı taşra teşkilatından kasıt nedir? Ataması yapılan kişilerin Ankara dışında bir ilde çalışma ihtimali var mıdır? Teşekkürler.

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