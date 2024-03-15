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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Mart 2024 10:29
aynı ünvanda sözleşmeliye geçiş var mı ?
merhaba bir ünide kadrolu hizmetliyim sözleşmeliden kadroya geçtim,4 yıl şartı var ama birçok sorun nedeniyle istifa edip farkli bir kuruma şehre geçmek istiyorum, SÖZLEŞMELİ TEMİZLİK DESTEK PERSONELİ BAŞVURUSUNA BAŞVURABİLİR MİYİM İLLA ÜST UNVAN Mİ OLMASİ LAZIM ,net bilgisi olan yazabilir mi herkes farklı bir şey söylüyor ama doğru ne ????

Hulyaaa1634
Aday Memur
15 Mart 2024 11:27

Geçebilirsin,son bir yıl içinde sözleşmeli çalışmamış olmak şartı var sadece. Unvan etmeksizin

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