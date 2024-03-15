İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 10:45
2024 uzman ve başöğretmenlik süreci

Arkadaşlar anayasa mahkemesi ömknın bazı maddelerini iptal etmişti. Birçok hukukçu iptal edilen maddeler ile ilgili yeni yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini söylüyor. Eğer düzenleme olmasa bu sene uzman öğretmenlik süreci aksayacak mı?


Prettypelin
Aday Memur
15 Mart 2024 10:47

Düzenleme olmazsa süreç işlemez kanun iptal edildi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Seçim görevi itirazına yanıt gelmediBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisSeçim görevi iptaline dairÖğretmen ögretmenin dostu degilMeslek değişimiSandık görevine gitmemenin cezası nedir?Çok acil! mudur yardimciligi istifa olumsuz, ne yapabilirimArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyorÖzel eğitim öğretmenliği okuyorum 3.sınıfım destek personeli atandım tarım bakanlığı okulu bırakıyım

Sözlük

ispanya'da iftar 3 eleştirmen 2 memurlar.net sözlük 1 toprak 5 gebeş kaplumbağa 2 Ramazanda gece sahura kalkmanın guzelligi 1 bununla ne yapacağımı bilmiyorum 2 kabare 1 ulaşgkc 3 yaftalamak 3

Son Haberler

Bakan Fidan: Güney Kafkasya, 3 ülke için de ortak refah alanı olabilirSalgın hastalıklara karşı yerli tanı kitiAltına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçtiBakan Kacır: 80 binden fazla mühendis, teknisyen milli projelere omuz veriyorKöpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadın 315 bin lira tazminat kazandı

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri