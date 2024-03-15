Okul dışında görevlendirilen öğretmenlerin kadrosu ile çekilmeli

Çeşitli nedenlerle farklı görevlerde görevlendirme olarak çalışan öğretmenlerin kadroları kendi okulunda ve derslerine ücretli ya da başka alan öğretmenleri giriyor, yıllarca norm tamam ama öğretmen eksik olarak süreç devam ediyor, bu durum hem tayin isteyebilecek öğretmene engel hem okula hem öğrenciye zulüm oluyor, okul dışında görevlendirme istiyorsa öğretmen kadrosunu da alıp gitmeli

Yıllarca kitap komisyonunda çalışıp okula uğramadan kadrosuda okulda çakılı öğretmen var

En acısı ise bu görevlendirmeler tanıdık vasıtası ile çoğunlukla torpil ile oluyor buna bir düzenleme gelmesi şart