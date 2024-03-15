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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 10:53
Okul dışında görevlendirilen öğretmenlerin kadrosu ile çekilmeli

Çeşitli nedenlerle farklı görevlerde görevlendirme olarak çalışan öğretmenlerin kadroları kendi okulunda ve derslerine ücretli ya da başka alan öğretmenleri giriyor, yıllarca norm tamam ama öğretmen eksik olarak süreç devam ediyor, bu durum hem tayin isteyebilecek öğretmene engel hem okula hem öğrenciye zulüm oluyor, okul dışında görevlendirme istiyorsa öğretmen kadrosunu da alıp gitmeli

Yıllarca kitap komisyonunda çalışıp okula uğramadan kadrosuda okulda çakılı öğretmen var

En acısı ise bu görevlendirmeler tanıdık vasıtası ile çoğunlukla torpil ile oluyor buna bir düzenleme gelmesi şart


halis4242
Genel Müdür
15 Mart 2024 11:12

Sayın Hocam, MEB'in kanayan yarası 1 değil ki hangi birine çare bulsun!!?

Üstelik MEB'in öyle bir niyeti de yok, varsın sistem böyle bozuk yürüsün, olan öğretmene olsun, umrunda mı!!?

Öğretmenlerin çoğu sistem bozuk olunca doğal olarak öğrenciden kaçma peşinde, MEM'lerdeki görevlere: ARGE, sınav merkezi, müdürlük vs. kaçma peşinde!!?

Öğretmenlik bit(iril)di maalesef!?


Prettypelin
Aday Memur
15 Mart 2024 11:40

Hocam isteyen istediği yere gitsin de, kadrosu neden okulda kalıyor?

Kadro okulda devam ettikçe fiili öğretmenliği işliyor, başöğretmenlik için süre işliyor, hizmet puanı işliyor, ama öğretmenlik yapmıyor? Bunda mantık nerede?

Okulda öğrenci mağdur, idare mağdur, diper zümreler mağdur, neden hiç bir adım atılmıyor bu kadar net bir probleme?


ayzıtt90
Aday Memur
15 Mart 2024 12:02
görevlendirildiği okulun puanı alınmıyor mu hocam?
Prettypelin, 53 dk. önce

Hocam isteyen istediği yere gitsin de, kadrosu neden okulda kalıyor?

Kadro okulda devam ettikçe fiili öğretmenliği işliyor, başöğretmenlik için süre işliyor, hizmet puanı işliyor, ama öğretmenlik yapmıyor? Bunda mantık nerede?

Okulda öğrenci mağdur, idare mağdur, diper zümreler mağdur, neden hiç bir adım atılmıyor bu kadar net bir probleme?

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