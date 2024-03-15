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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2024 12:30
Evlilik yıl dönümü izni

Abiler selam

Geçen yıl evlendim 2 gün sonra (pazar günü) ilk evlilik yıldönümüm sözde personelin moral motivasyonunu yükseltmek için evlilik yıldönümünde 1 gün mazeret izni verilir genelgesi var.

Ben yarın (cumartesi gece) göreve gitmem gerekiyor pazar sabaha kadar çalıştıracaklarmış o şekilde izinli olacakmışım yine de dilekçe verirsen pazar günü ek görev olursa ondan muaf olursun diyorlar. Zaten günümün içine s.cıyorsun ben öğleden sonra 2-3te uyandıktan sonra ne izni?

Hazır pazar gününe denk gelmiş eşimi alır kahvaltıya falan giderim diye kendimce plan yapmıştım ama teşkilatımızın yüce personel şube çalışanları diyorlar ki pazar günü sabaha kadar çalışıp o şekilde izinli olacaksın. Bu mudur yani olması gereken yok mu bunun başka bir yolu yordamı?

Daha önce çalıştığım birimde izinli adamı gece 12den sonra eve gönderen de gördüm hiç göreve gelme kardeşim diyen de.. Şimdi bana çalış diyorlar, yılda 1 gün verilen evlilik izni amirin bilmem kimin keyfine göre mi veriliyor?


allahvrgamyk
Memur
15 Mart 2024 12:46

Aynen buraya yazdığın şekilde amirine anlatırsan çözüm bulursun. Soru sormuş cevabını vermişsin


Bytraffic
Aday Memur
15 Mart 2024 17:28

Git rapor al ne uğraşıyorsun ki

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