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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Mart 2024 13:39
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı alımı

Arkadaşlar teknoloji ve sanayi bakanlığı için başvuru yapıyorum fakat tercih listesi oluştururken 1 tercih yeri seçtiriyor 2.tercih 3. tercih şeklinde ekleyemiyorum ekle diye bir yazı çıkmıyor bilen biri var mı sorun nedir ?

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