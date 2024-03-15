İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2024 13:46
Asaletini Yeni Alan Memurun Tayin Hakkı.

Arkadaşlar merhabalar,

Arkadaşımın işe başlama tarihi 01 Kasım 2023 ve 01 Kasım 2024'te asaleti dolacak.

Kasım 2024'te il dışı tayin dilekçesi verirse max kaç gün ya da kaç ay sürer sonuçlanması?

Çok Yazılan Konular

hastaneden ilçe sağlığa geçişfarklı ünvanlardan sağlığa geçmek3+1 eş durumu kadrolu eşin yaninaraporlu memurun göreve çağırılmasıPDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyor11.03.2024 Fahrettin Koca açıklamalarıKendi Personellerine Eş Mazereti Tayinininde Sahip Çıkılmıyor.Asm mi ilçe sağlık müdürlüğü mü Sağlık Bakanlığına Atanma Hakkındasağlık bakanlığı sözleşmeli temizlik personeli maaşı ne kadar

Sözlük

Ali koç'un GS için beka sorunu demesi 6 avangart 2 negatif insanları hayatınızdan çıkarın 3 yaftalamak 3 14 mart tıp bayramı 5 toprak 5 zuhur etmek 1 tiyatro 3 çakarlı maserati 1 Saksı 2

Son Haberler

Dolar haftayı 32,21 TL'den kapattıBakan Tekin: Maç 90 dakika, son dakika 31 Mart'ta bitecek'Para sayma' görüntülerine ilişkin Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktıOğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci: Son kazanan ben olacağımAli Erbaş'tan hutbede 'boykotlara devam edelim' çağrısı

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri