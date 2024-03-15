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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 14:07
Memurlara Bayramı İkramiyesi Verilsin!

Kamu işcilerine bayram ikramiyesi verilirken devlet memuruna, sözleşmeli personele neden ikramiye verilmiyor. Kamuda çalışan işçilerin geliri devlet memurlarini geçti. Resmen devlet memurları eziliyor. Sendikalar ne iş yapıyor. Hiçbir şey. Sendika hak istemez hakkını alır. Üstüne üstlük devlet memurları da hakkını aramıyor. Bütçeye yük getirir diye kabul edilmeyen ikramiyeler ve diğer ödemeler nedense kamu işçilerine gelince yük getirmiyor.

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