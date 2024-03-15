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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 14:23
Tarım bakanlığı destek personeli mi üniversite destek personeli mi işi rahat olur

Tarım bakanlığı mı üniversite destek temizlik personeli mi işi rahat olur özel eğitim öğretmenliği okuyorum bırakıyımmı

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