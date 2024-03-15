Yolluk ödenmesinin gecikmesi

Arkadaşlar ben mazeret tayiniyle bulunduğum yere geldim. Ancak 1.5 ay olmasına rağmen yolluk harcırahı alamadım. Bu sıkıntıyı yaşayan var mı?

Arkadaşlar ben mazeret tayiniyle bulunduğum yere geldim. Ancak 1.5 ay olmasına rağmen yolluk harcırahı alamadım. Bu sıkıntıyı yaşayan var mı?