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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2024 15:16
Yolluk ödenmesinin gecikmesi
Arkadaşlar ben mazeret tayiniyle bulunduğum yere geldim. Ancak 1.5 ay olmasına rağmen yolluk harcırahı alamadım. Bu sıkıntıyı yaşayan var mı?

ahmet44mlty
Şef
15 Mart 2024 15:27

İlgili belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı'nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne yolluk bildiriminizi ve dilekçenizi teslim etmeniz gerekmektedir. Biriminizde ödenek bulunması halinde 15 gün içinde ödemeniz yapılacaktır.


ahmet44mlty
Şef
15 Mart 2024 15:28

Yatmayan yolluk için ne yapmalı?

Hocam personel nakil bildiriminde belirtilen ibareye göre işlem yapılması gerekir. Yolluk durumu kısmında yolluk almamıştır yazılıysa kendi ilçenize dilekçe ve ekinde nakil bildirimiyle başvurup daha da geç olmadan yolluğunuzu yaptırın. Yok eğer almıştır yazıyorsa eski ilçenizi arayıp gerekeni yapmalarını söyleyin


Mery19
Şef
15 Mart 2024 16:03
Hocam yeni bı düzene geçilmiş EAH tayin olduğum yer ödenek vermedi bakanlık dedi o yüzden alamadım halen. 1.5 ay olacak nerdeyse.
ahmet44mlty, 2 saat önce

Yatmayan yolluk için ne yapmalı?

Hocam personel nakil bildiriminde belirtilen ibareye göre işlem yapılması gerekir. Yolluk durumu kısmında yolluk almamıştır yazılıysa kendi ilçenize dilekçe ve ekinde nakil bildirimiyle başvurup daha da geç olmadan yolluğunuzu yaptırın. Yok eğer almıştır yazıyorsa eski ilçenizi arayıp gerekeni yapmalarını söyleyin

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