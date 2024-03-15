yine doktorun yanlış orderı yüzünden tutanak yiyen hemşire

savunma yazarken tavsiyeleriniz var mıdır acaba ? yazılı orderı uygulamama rağmen ve priner doktorla olan iletişimlik yüzünden ve de hasta başında teslim edilmeyip anladığımdan emin olmadan order verdiği için tutanak yedim

savunma yazarken tavsiyeleriniz var mıdır acaba ? yazılı orderı uygulamama rağmen ve priner doktorla olan iletişimlik yüzünden ve de hasta başında teslim edilmeyip anladığımdan emin olmadan order verdiği için tutanak yedim