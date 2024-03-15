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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 16:14
Engelli raporu ile tayin

selamun aleykum , ben diyanete yeni atandım. 3+1 e tabiyim . eşim kamu kurumunda memur ve yüzde 40 üstü engel raporu var, bu rapor ile onun yanına tayin isteyebiliyor muyumum?

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