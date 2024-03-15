İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 16:23
Ertelemeli ceza memuriyete etkisi

Adli konu devam, idari olarak devlet memurluğundan çıkarılma cezası aldim. Adli olarakta 15 ay hapis cezası adım Hakim 2 yıl erteleme verdi. 2 yıl bitti. İdari olarak devlet memurluğundan çıkarılma cezasını iptal ederler mi. Yani ertelemeli cezanin memuriyete etkisi nedir


policeman2004
Aday Memur
15 Mart 2024 17:10
neyden ceza aldığınızı anlatmanın lazım.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma yüksek disiplin kuruluMeslekten ihrac istemiDava karar/sonuçlanma süresiDisipli affı çıksın mı ?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMeslekten ihraçErtelemeli ceza memuriyete etkisiDisiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımı Süresi İptal KararıBilgisi olan?

Sözlük

araf 1 shazam 2 Garamantlar 1 bim 1 avangart 2 varex 2 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 2 yazarımsı 4 ramazan davulcusu 3 çakarlı maserati 1

Son Haberler

Dolar haftayı 32,21 TL'den kapattıBakan Tekin: Maç 90 dakika, son dakika 31 Mart'ta bitecek'Para sayma' görüntülerine ilişkin Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktıOğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci: Son kazanan ben olacağımAli Erbaş'tan hutbede 'boykotlara devam edelim' çağrısı

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri