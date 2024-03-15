İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 16:38
SİLAH TAZMİNATI

4b sözleşmeli güvenlik görevlilerinde silah tazminatı adı altında maaşa ek bir ödeme var mı arkadaşlar?

Kültür Bakanlığına bağlı Tika?da sözleşmeli güvenlik personeliyim.

Teşekkürler, iyi günler.

Çok Yazılan Konular

4A Kadrolu Memurluktan 4B Sözleşmeli Mühendisliğe Geçişte İzin Haklarım Devreder mi?Eski Kamu Kurumuna Geri Dönmekadrolu memur 4b mühendisliğe geçişgihler arası geçişdestek personelliğinden öğretmenliğe geçişÜni.Destek Personeli Temizlik Çalışanlar Bir Sorum OlcakTek personele temizlikkpss+istifa4b den 45a ya atanıp gitmemek

Sözlük

moralin bozulması 2 Sallasana Sallasana Mendilini 6 dünya böbrek günü 1 Ramazanda gece sahura kalkmanın guzelligi 1 Bugün olanlar 1 tılsımlı gömlekler 1 negatif insanları hayatınızdan çıkarın 3 ahlak kuralları 6 Adolf Hitler 1 varex 2

Son Haberler

Dolar haftayı 32,21 TL'den kapattıBakan Tekin: Maç 90 dakika, son dakika 31 Mart'ta bitecek'Para sayma' görüntülerine ilişkin Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktıOğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci: Son kazanan ben olacağımAli Erbaş'tan hutbede 'boykotlara devam edelim' çağrısı

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri