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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2024 17:03
Aöf idari hakim var mıdır, olabilir mi?

Merhabalar, abilerim kardeşlerim sizlere bir şey danışmak isterim. Ben şu an ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Aöf bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumaktayım, seneye de bitecek inşAllah. Sormak istediğim; Okulum bitmeye yakın kursa başlayacağım ve hakimlik ve savcılık yardımcılığı için sınava gireceğim, ilk 50 ye girme hedefim sorum şu, ilk 50 ye girersem belki referansta bulabilirsem aöflü olmam sorun yaratırmı eski konulara baktım ama 10-12 sene öncesi konuları belki değişmiş olabilir tanıdığınız var mı olunur mu sizce, polemik yaratmak istemiyorum sadece yıl olmuş 2024 halen böyle bir durum mevcut mu, lütfen bilen abilerim kardeslerim yazarsa çok sevinirim.

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