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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Mart 2024 18:38
Kurumlar arası geçiş herhangi bir zamanda yapabiliyor muyuz?

Kurumlar arası geçiş yılın belli günleri mi yapabiliyoruz yoksa herhangi bir kuruma herhangi bir zamanda geçiş yapabiliyor muyuz?

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