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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2024 19:26
Bakmak yükümlü olduğum anne baba nediniyle atama

Bakmak yükümlü olduğu anne babası nediniyle memlekete atanma


haliyldrm
Aday Memur
15 Mart 2024 23:21
atamaya esas raporu çok prosedürlü bir konu Allah yardımcınız olsun

Brse
Aday Memur
15 Mart 2024 23:47

Hangi il devrem


Bytraffic
Aday Memur
16 Mart 2024 05:26

Vasi tayini istiyor sadece bunu almalısın mahkeme kararı ile

Toplam 3 mesaj

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