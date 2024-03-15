İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Mart 2024 21:07
2023 Ekim Dönemi Doçentlik başvurusu (asgari-etik-nitelik nedeniyle) olumsuz sonuçlananlar

Başvurusu olumsuz sonuçlanan adayları bu platformda hukukî ve teknik olarak DOĞRU bilgilendirmek amacıyla bu başlık açılmıştır.

Gereksiz bilgi kirliliği yerine, sonuca odaklı daha ayrıntılı bilgilendirme için [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçilebilir.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi Grubu2024 Akademik Kadro İzinleriYeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım Platformu

Sözlük

Fincan fiyatlarındaki akıl almaz artış 7 eleştirmen 2 rahatlatıcı müzik 2 Bugün olanlar 1 Mart maaşları 6 ispanya'da iftar 3 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 3 Huzurlu bir aile yuvası nasıl olmalı? 4 tılsımlı gömlekler 1 negatif insanları hayatınızdan çıkarın 3

Son Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleriÜç ilde kar etkisini artırdıYÖK'ten vakıf üniversitesindeki öğretim elemanlarının maaşlarına dair önemli kararŞanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıBakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri