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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 22:05
Eğitim süresi uzatılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı: "Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Öğretmenlerimiz haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor. Hal böyle olunca, öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor, toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor..."

Haber kaynağı: https://www.memurlar.net/haber/1095675/okullarda-ders-saati-degisiyor.html

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