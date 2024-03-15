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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2024 22:56
İnternet krediler nakit avans kapatılmış

Bankalar kapatmış denediniz mi ? Geçici bir durum mu ?


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
15 Mart 2024 23:34
vakıfbank kredi kartı harcamalara ücretsiz üç taksit yapıyordu onu da kaldırmışlar

srcnomr51
Memur
15 Mart 2024 23:52
dün ziraat bankkarttan 1 kg gümüş alıp 12 taksit yapmıştım ucuz yırttım demek ki

Cancan001
Aday Memur
16 Mart 2024 00:10

Şimdi baktım ben üç e bölebiliyorum ücretsiz devam ediyor

siyahbeyaz88, 3 saat önce
vakıfbank kredi kartı harcamalara ücretsiz üç taksit yapıyordu onu da kaldırmışlar

Aynasız3434
Aday Memur
16 Mart 2024 01:24
nerden aldın link varmı
srcnomr51, 2 saat önce
dün ziraat bankkarttan 1 kg gümüş alıp 12 taksit yapmıştım ucuz yırttım demek ki

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 01:25
trendyol
Aynasız3434, 51 dk. önce
nerden aldın link varmı

Aynasız3434
Aday Memur
16 Mart 2024 01:27
12 taksit olmuyor
srcnomr51, 50 dk. önce
trendyol

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 01:28
ben tek çekim yapıp sonra karttan 12 ye bölüyorum aylık 3.66 faizle yıllık 43 yapıyor enflasyon 130
Aynasız3434, 48 dk. önce
12 taksit olmuyor

xLmx
Şef
16 Mart 2024 01:32
hangisini alıyorsun trendyoldan abi
srcnomr51, 47 dk. önce
ben tek çekim yapıp sonra karttan 12 ye bölüyorum aylık 3.66 faizle yıllık 43 yapıyor enflasyon 130

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 01:33
nadir olur iar olur aga külçe olur hepsi aynı

Android60
Genel Müdür
16 Mart 2024 01:43

Ek hesap faizi ve kredi kartı nakit avans faiz %5 e yükseldi. Vakıfbank sky limit tren artık kredi kullandırtmıyor. Memura kredi kartı ile gecinene el fatiha

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