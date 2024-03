Krediler ve nakit avans kapatılmış

durumu kısaca anlatayım kredi kartı nakit avans çekim faizi yüzde 5 e yükseldi şu an. kredi kartından nakit avans limiti ise yüzde 25 e düşürüldü ve taksit sayısı 3 ile sınırlı örneğin kk limitiniz 40 bin ise 10 bin çekebiliyorsunuz nakit avans.kredi kartına taksit olayına gelince banka taksit veriyordu şu an onlarda sınırlama getirildi bazı bankalar yapmıyor hatta.muhtemelen taksit olayı önümüzdeki süreçte komple kalkacak bence, asgari ödeme tutarı artırılacak kk limit artırımına onay verilmeyecek winter is coming maalesef

