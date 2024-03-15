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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2024 22:56
Krediler ve nakit avans kapatılmış

Bankalar kapatmış denediniz mi ? Geçici bir durum mu ?


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
15 Mart 2024 23:34
vakıfbank kredi kartı harcamalara ücretsiz üç taksit yapıyordu onu da kaldırmışlar

srcnomr51
Memur
15 Mart 2024 23:52
dün ziraat bankkarttan 1 kg gümüş alıp 12 taksit yapmıştım ucuz yırttım demek ki

Cancan001
Aday Memur
16 Mart 2024 00:10

Şimdi baktım ben üç e bölebiliyorum ücretsiz devam ediyor

siyahbeyaz88, 3 gün önce
vakıfbank kredi kartı harcamalara ücretsiz üç taksit yapıyordu onu da kaldırmışlar

Aynasız3434
Aday Memur
16 Mart 2024 01:24
nerden aldın link varmı
srcnomr51, 3 gün önce
dün ziraat bankkarttan 1 kg gümüş alıp 12 taksit yapmıştım ucuz yırttım demek ki

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 01:25
trendyol
Aynasız3434, 2 gün önce
nerden aldın link varmı

Aynasız3434
Aday Memur
16 Mart 2024 01:27
12 taksit olmuyor
srcnomr51, 2 gün önce
trendyol

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 01:28
ben tek çekim yapıp sonra karttan 12 ye bölüyorum aylık 3.66 faizle yıllık 43 yapıyor enflasyon 130
Aynasız3434, 2 gün önce
12 taksit olmuyor

xLmx
Şef
16 Mart 2024 01:32
hangisini alıyorsun trendyoldan abi
srcnomr51, 2 gün önce
ben tek çekim yapıp sonra karttan 12 ye bölüyorum aylık 3.66 faizle yıllık 43 yapıyor enflasyon 130

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 01:33
nadir olur iar olur aga külçe olur hepsi aynı

Android60
Genel Müdür
16 Mart 2024 01:43

Ek hesap faizi ve kredi kartı nakit avans faiz %5 e yükseldi. Vakıfbank sky limit tren artık kredi kullandırtmıyor. Memura kredi kartı ile gecinene el fatiha


xLmx
Şef
16 Mart 2024 02:54
abi tek çekim alıp taksitmi yapıyorsun normal alışveriş olarakmi görünüyor
srcnomr51, 2 gün önce
nadir olur iar olur aga külçe olur hepsi aynı

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 02:55
normal trendyol alışverişi görünüyor ama ziraat bankkarttan aldım ben
xLmx, 2 gün önce
abi tek çekim alıp taksitmi yapıyorsun normal alışveriş olarakmi görünüyor

xLmx
Şef
16 Mart 2024 02:58
abi her kuyumcuya vs satabiliyoruz değilmi hurda kesme altın gibi değil
srcnomr51, 2 gün önce
normal trendyol alışverişi görünüyor ama ziraat bankkarttan aldım ben

entropimen
Şef
16 Mart 2024 03:11
durumu kısaca anlatayım kredi kartı nakit avans çekim faizi yüzde 5 e yükseldi şu an. kredi kartından nakit avans limiti ise yüzde 25 e düşürüldü ve taksit sayısı 3 ile sınırlı örneğin kk limitiniz 40 bin ise 10 bin çekebiliyorsunuz nakit avans.kredi kartına taksit olayına gelince banka taksit veriyordu şu an onlarda sınırlama getirildi bazı bankalar yapmıyor hatta.muhtemelen taksit olayı önümüzdeki süreçte komple kalkacak bence, asgari ödeme tutarı artırılacak kk limit artırımına onay verilmeyecek winter is coming maalesef

İbrahim5506
Şef
16 Mart 2024 04:08
En sonunda hepimizi survivor da oldugu gibi bir adaya atacaklar biz dönene kadar enflasyon düşer inşallah. Millet zaten sidik zoruyla çarkı döndürüyor bizi ezerek enflasyonu düşürmeye calisacaklarina zenginlerin vergi aflarini iptal etsinler de görelim

Memurhaps
Şube Müdürü
16 Mart 2024 10:54
Devrem konuyu açarmısın kredi kartı ile nadir de altın gümüş mü aldın sonradan faizsiz taksidlendirilebilşyor mu
srcnomr51, 2 gün önce
nadir olur iar olur aga külçe olur hepsi aynı

Memurhaps
Şube Müdürü
16 Mart 2024 10:56
Gümüşü fiziki mi aldın aldıysan satılmasında çok sıkıntı oluyor mu
srcnomr51, 3 gün önce
dün ziraat bankkarttan 1 kg gümüş alıp 12 taksit yapmıştım ucuz yırttım demek ki

srcnomr51
Memur
16 Mart 2024 11:29
faizsiz değil aylık 3.66 ydi fiziki gumusun satılmasına da problem olmuyor yeter ki sertifikasını kaybetme
Memurhaps, 2 gün önce
Devrem konuyu açarmısın kredi kartı ile nadir de altın gümüş mü aldın sonradan faizsiz taksidlendirilebilşyor mu

xLmx
Şef
16 Mart 2024 13:38
bakalım sipariş verdim, kredi kartimda 50bine kadar 6 ay faizsiz taksit özelliği var yapacakmi göreceğiz

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
16 Mart 2024 16:23
gümüş değil gram altın alın
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