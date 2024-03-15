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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2024 23:06
3+1 eş durumu tayini

Arkadaşlar merhaba, ben sağlık bakanlığında engelli sağlık personeliyim.Yakın zamanda başka bir ile tayin istiyecem. Eşim 3+1 tıbbı Sekreter 1 yılını yeni doldurdu.Temmuzda eş durumu kurasına başvuru yaparak benim gideceğim yere gelecek. Bunda red gelme durumu varmı? Yöbmrrgede, 1 yılını doldurma şartı varmış. Eşi engelli personel olan eşinin olduğu yere ataması yapılır diyor.

Forumda red gelen varmış gözüm korktu red gelme durumu varmı


lefkeli11
Aday Memur
16 Mart 2024 01:05

Temmuzda eş durumu kurasına başvuru yaparak '''' dediğiniz zaten bi ihtimal dahilinde mesela eşiniz van iline eş durumu kurasına katıldı diyelim 40 kişi alacak 50 kişi başvurursa 10 kişiye çıkmayacak demektir

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