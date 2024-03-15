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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Mart 2024 23:24
Vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenler, Devlet üniversitesinde çalışan emsalinin net ücretini

https://www.memurlar.net/haber/1095725/yok-ten-vakif-universitesindeki-ogretim-elemanlarinin-maaslarina-dair-onemli-karar.html

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