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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 23:41
maaşlar önceden yatar mı ?
bayram dolayısıyla Nisan ayı maaşlarının bayram öncesi yatma ihtimali var mıdır?

Kagiş
Müsteşar
16 Mart 2024 00:49

Yatmaz! Kurban Bayramı olsa olurdu ama Ramazan'da zannetmiyorum

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