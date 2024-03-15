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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Mart 2024 23:47
bayram tatili 9 gün olur mu
arada kalan 1,5 günü birleştirip 9 gün tatil yapılır mı?

Mehker
Daire Başkanı
16 Mart 2024 00:02

Olur.


Kagiş
Müsteşar
16 Mart 2024 00:46

Olur olur! Ben söyledim, kırmazlar beni yaparlar.)))

Toplam 2 mesaj

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