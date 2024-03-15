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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Mart 2024 23:53
Ünvanı dışında çalıştırılma sorunu *Önemli

Ben bakanlıkta büro personeli olarak çalışıyordum ve idari işlerle uğraşıyordum. Daha sonra üniversiteye bilgisayar teknisyeni olarak atandım ve alınma sürecinde bilgi işlemin personel ihtiyacı olduğu söylenirken atandıktan sonra öğrenci işlerine görevlendirildiğini öğredim.Ben bilgi işleme geçmek istediğim için kendi alanım olan bu alıma başvurdum.Durum böyle olunca İtiraz ettim ancak reddedildi. Daha sonra öğrendim ki beni öğrenci işlerine verdikleri için bilgi işleme de büro personeli görevlendirmişler. Ordaki idari yük fazla olduğundan beni kullanacaklar. Diğer personel kız olduğundan daire başkanı istememiş!(izin alır işi yapamaz beceremez diye)Bu hak adalet nerede benim hakkımı çalmak bu kadar kolay mı???Yapabileceklerimi ve haklarımı bana söyler misiniz gerçekten psikolojim bozuldu 2 haftadır yeter artık!!!

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