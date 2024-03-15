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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2024 23:58
Yeni açılan feto sorusturmasi

15 Mart'ta hukuk islerinde hakkımdaki lise yıllarından sene 2004-2007 civarlarında aynı liseden birinin feto suçlamasıyla ifade verdim. Mesleğe giriş yılım 2011 müfettiş savcılık soruşturmaya yer yok kararı verdiğini söyledi. Sonraki süreç ne olur acaba bu suçun isnat edildiği tarihte 15 yaşlarındaydim. Rutin soruları cevapladiktan sonra bu şahıs üzerine durdu müfettiş konu nereye gider ne olur bilgisi olan cevap verebilir mi


Cancan001
Aday Memur
16 Mart 2024 00:08

Milletin bebekliğini ineceklerine mecliste methiyeler düzenleyenlere baksınlar önce valla bıktım artık bu iş nere çıkacak toptan vatandaşlıktan çıkarsınlar onlarda kurtulsun bizde

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