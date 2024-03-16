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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Mart 2024 01:08
3+1 sözleşmeli personelin engelli raporu ile tayini

Merhaba arkadaşlar. Ben 3+1e tabi sözleşmeli personel olarak başka bir ile atandım. Eşim kamu çalışanı ve %40 üstü engelli raporu var, ben onun raporunu mazeret gösterip yanına gidebilir miyim?

3+1 E tabi 4b li personelin bu hakkı var mı? Nerden öğrenebilirim lütfen bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

Teşekkür ederim

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