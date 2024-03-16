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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Mart 2024 02:19
Göç İdaresi 2023/1 İşe başlama tarihi

Merhabalar arkadaşlar biz 2023/1 kpss den atandık. Tarihler 26 temmuz 2023'tü atanma sonuçlarımız açıklandığında. Evrak teslimi 18 Ağustosta sona erdi. Ve o günden beridir hala beklemekteyiz. Dile kolay 8 ay geçti ama hala süreç devam ediyor diyor kurum. Size sormak istediğim bu süreç bu kadar sürmesi normal mi? Lütfen bilgisi olanlar yardımcı olabilirler mi?

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