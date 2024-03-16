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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Mart 2024 03:13
Nöbetli Çalışma Farkı

İyi günler; bir yakınım için merak ettiğimden sormak istiyorum. Sağlık personelinde nöbetli çalışmanın ücret açısından bir farkı yok mu? Gece çalışılan 16 saat ile gündüz çalışılan 16 saatin ücretlendirmesi aynı mı? Aynı ise bunun mantığı nedir? Gece ile gündüz saatleri nasıl eş tutulabilir? Gece çalışmanın fiziksel ve ruhsal açıdan onlarca etkisi varken aynı görülmesi sadece bana mı tuhaf geliyor? Diğer Kurumlarda vardiyalı çalışılıyorsa vardiya tazminatı diye bir ücret farkı alınıyor mesela. Bu durum Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yok mu? Siz sağlıkçılar bununla ilgili bir teşebbüste bu zamana kadar bulundunuz mu?


ebubekirasb
Aday Memur
16 Mart 2024 04:46
yok kardeşim. 16 saat çalışması halinde aynı şekilde de dinlenmesi oluyor. mesela biz 24 esasına göre çalışıp ortalama 48-72 saat dinleniyoruz. çalışmana görede dinlenme veriliyor.
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