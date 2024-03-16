maaşlar bayramdan önce erken yatar mı?

biliyorsunuz nisan ayının 10'unda mübarek ramazan bayramını kutlayacağız. o hafta tatil olacağını da düşünürsek milyonlarca insanın daha rahat bayram geçirmesi için maaşlar arife gününe çekilir mi. daha önce bu tip durumlarda yapılmıştı diye hatırlıyorum.

biliyorsunuz nisan ayının 10'unda mübarek ramazan bayramını kutlayacağız. o hafta tatil olacağını da düşünürsek milyonlarca insanın daha rahat bayram geçirmesi için maaşlar arife gününe çekilir mi. daha önce bu tip durumlarda yapılmıştı diye hatırlıyorum.