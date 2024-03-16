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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Mart 2024 08:11
maaşlar bayramdan önce erken yatar mı?
biliyorsunuz nisan ayının 10'unda mübarek ramazan bayramını kutlayacağız. o hafta tatil olacağını da düşünürsek milyonlarca insanın daha rahat bayram geçirmesi için maaşlar arife gününe çekilir mi. daha önce bu tip durumlarda yapılmıştı diye hatırlıyorum.

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